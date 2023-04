"Eilses võõrsil peetud mängus saime magusa 3:1 võidu. Seeria peetakse aga kahe mängu võiduni ning võidetud ei ole veel midagi," muljetas treener Tauno Lipp enne mängu sotsiaalmeedias. "Aga täna oleme kodusaalis ning oleme motiveeritud, et kodupubliku ees medalid kaela saada. Usun, et täna leiab publik tee saali, sest see mäng on spordisõpradele tõeline maiuspala."