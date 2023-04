LIIKUMISAASTA VÕISTLUS ⟩ Mulgi vald kutsub üles teistele omavalitsustele kõndimises pähe tegema

Mitmed omavalitsused on väljakutses osalemist juba alustanud või selle ka lõpetanud ning 3. aprilli seisuga hoiab FitSphere kodulehe andmetel liidripositsiooni Kiili vald, kus on osalema registreerunud 94 elanikku, kes on kokku astunud 1 558 772 sammu ning keskmine sammude hulk kasutaja kohta on selles vallas 8291. Edetabelikoht on määratud keskmisele sammude hulgale osaleja kohta päevas, seega aasta tublima omavalitsuse tiitli võidab see, kellel kogukond liigub tervikuna kõige rohkem.