Mulgimaa pealinna kevadisel laadal pakuti musta pässikut, istutamiseks virsikuid ja hingele kosutust

"See peab väga hästi nii tuult kui vihma, just paras kevadiseks ajaks selga panna!"

Abja laat kuulutatakse kell üheksa hommikul avatuks ning see kestab lõbusa sagimise saatel pärastlõunani. Või nagu kaubitsejad ise räägivad – kuniks kaupa jätkub või nad ise ära tüdinevad. Kell pool üksteist laupäeva hommikul jagus nii kaupa, head tuju kui ka ostjaid ning vabu kohti oma leti üles seadmiseks vaat et ei olnudki. Kes kaupmeestest hõigub kundesid ligi, kes pakub värsket kohvi, kes võtab niisama filosoofilise rahuga ninale päikest.

Mitmesugust söögikraami müüv Olev Lillemets on ennast sisse seadnud kohe sissekäigu kõrvale ja on enda sõnutsi laatadel müümas käinud alates sellest ajast, kui ta oli 12-aastane poisike. See tähendab, et tal on selja taga muljetavaldav poole sajandi pikkune kogemus ning ära tüdinenud ta enda sõnutsi ostjate ootamisest ja kaupade pakkumisest ei ole. Inimeste nimesid ja nägusid ta küll kõiki kokku ei vii, ent juttu vestab ligiastujatega meelsasti ning eks seegi ole üks laatadel käimise võlu. Tuled, räägid sõna juttu, pakud kundedele seda, teist ja kolmandat, ikka kõike head ja paremat, ning kui kaup müüdud, siis sõidad tagasi koju.