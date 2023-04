Tänaval vedelevad teadmata päritolu metallist laastud lõhkusid Viljandis rehve

Viljandis elav Laido Valdvee avastas neljapäeval, et tema auto rehvid on teravaotsalisi metallitükke täis. Ta jagas oma kogemust ka sotsiaalmeedias ning tema postitatud piltidelt võib näha, kuidas rehvid on tihedalt metallitükke täis. Valdvee sõnas Sakalale juhtunu kommentaariks, et tükke oli kõikides rehvides võrdlemisi palju, ent esialgu tundub, et ükski rehv päris katki siiski ei läinud. "Mul võis sellega vedada, et alles pühapäeval panin uued, sügava mustriga rehvid alla ning need kruvikujulised laastud ei keeranud ennast lihtsalt piisavalt sügavale," arvas Valdvee. "Pumpasin reedel rehvid igaks juhuks täiesti täis ning eks näis, kas peavad õhku ja kui kaua."