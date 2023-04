GALERII ⟩ Maletajad kogunesid pühadeaegseks mõõduvõtuks ja meistrite selgitamiseks Pööningule

Ürituse korraldaja Toomas Valgmäe sõnas, et sellist maleturniiri ei ole Viljandimaal juba mitu aastat korraldatud ning võrdlemisi suur osalejate huvi tuli talle väga meeldiva üllatusena. Üks põhjus turniiride ära jäämisel on olnud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud, ent Valgmäe nentis, et ka korraldamise pool on lihtsalt veidi loiuks jäänud ning seega oli tema hinnangul tagumine aeg uuesti üks selline võistlus korraldada. "Seda enam tuleb kohaletulnute suurt arvu lugeda väga heaks saavutuseks," arvas Valgmäe. "Kakskümmend kaheksa osalejat, kellest lausa viisteist on Viljandimaalt pärit, on tegelikult väga hea tulemus."