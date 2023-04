Suured, väikesed, pruunid, valged! Linna toidupoode pühadeaegne munanappus tabanud ei ole

Suurel reedel umbes kella poole ühe ajal pärastlõunal valitses Viljandi Männimäe Maksimarketis rahulik pühademeeleolu ning nii pruune kui valgeid mune leidus igas suuruses ja hinnaklassis. Kuivõrd lihavõtete ajal on populaarsed erinevad kohupiimaroad, näiteks pasha, siis pilk piimatoodete letti kinnitas, et nii erinevate lisanditega kui ka tavalist maitsestamata kohupiima jagus ning Männimäe kodukokad ei pea muretsema, et pühaderoog tegemata jääb.