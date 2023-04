Veeküllane kevad viitab ees ootavale sääsenuhtlusele

«Ma peaks sulaloll olema, kui nii küllusliku sulavee peale sääsevaest kevadsuve ennustaksin,» tähendas putukateadlane, Tartu ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudis kaasprofessorina töötav Tiit Teder (pildil). «Juba vanarahvas teadis hästi, et varakevadisele veeuputusele järgneb hiliskevadine sääseuputus. Seniste märkide järgi võib rahuliku südamega öelda, et tänavu sääsepuudust ei tule.»

Samas nentis Teder, et õnneks keegi ka ei pahanda, kui see prognoos peaks luhta minema. Selle üle, et neid tüütuid vereimejaid pole, ei hakka ju keegi kurtma. Linnastunud inimesele tundub ka üks sääsk õhtu kohta üleliigsena, ehkki nii vähe pole meil neid kevadisel-suvisel ajal peaaegu kunagi.