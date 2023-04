Suure-Jaani muusikafestivali korraldajad sõlme pikalt harutama ei hakanud, vaid raiusid selle kirvega läbi. Seal oli Mustonenil koos Hortus Musicusega vaid üks kontsert ja see jäeti lihtsalt ära. Mis siis, et see vanamuusikaansambel on nüüdseks oma asutajast ametlikult lahutatud ega ole kusagil Narva jõe taga seiklemas käinud.