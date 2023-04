Vanamuusika festival vahetas Andres Mustoneni varasema kunstilise juhi vastu välja

Viiuldajast dirigent ja tunnustatud vanamuusik Andres Mustonen astus 19. märtsil Venemaal Novosibirskis üles koos Venemaa presidendi Vladimir Putini juures tegutseva kultuuri- ja kunstinõukogu liikme pianist Jekaterina Metšetina ning Venemaa džässtrompetisti Vadim Eilenkrigiga. Kuigi ta teatas algul, et ei soovi esinemas käimist kommenteerida ning et ta "elab kõrgemal ja lendab kõrgemalt", selgitas ta hiljem oma vabanduskirjas, et tema elu ja väljendusvahend on muusika ning et poole sajandi jooksul on tal kujunenud sügavad sõbra- ja kolleegisuhted paljude maailma muusikutega, sealhulgas nendega, kes on pärit Venemaalt või tegutsevad Venemaal ning kelle seas on nii endisi kui ka praegusi Vene kodanikke.