Nagu nentis tema isa Ergo Pikand, siis arvestades, et tegu oli hooaja esimese suurvõistlusega, oli väljasõidetud 13. koht igati tubli tulemus. "Eks see esimene suurvõistlus ju oli. Sõit oli vähe krampis, aga nüüd on suuremad pinged maas ja järgmises ADAC-i sõidus on meil eesmärk ikka esikümnesse sõita," rääkis Ergo Pikand.