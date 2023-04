Kälina Savka – Tarvastu tüdruk, kes lisab Mustla ellu värve

Tarvastu kunstikool tähistab 15. aprillil 30. tegevusaastat. Kälina Savka on selle kooli lõpetanud ning nüüd on tema kord sealsamas lastele oskusi õpetada. Kuid kunst pole sugugi kõik, mis tema ellu pere kõrvale mahub. On veel sõpruskonnaga korraldatud kohvik Mull ja Muda, suusabaasi tantsuõhtu, jõulumaa ...