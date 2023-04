Marko Suurmägi: EKRE Põhja-Sakalas ehk Pool aastat kaost

Viimased pool aastat polnud enam selge, kas EKRE on volikogus võimul või vähemuses, otsuste poolt või vastu, sest peaaegu iga hääletus lõppes sellega, et pool erakonnast oli ühel ja teine teisel pool. Võib vaid spekuleerida, et just see oli põhjus, miks juhatus lõpuks valla osakonnas toa puhtaks lõi. Aga otsusega jäädi hirmus hiljaks. Märtsi lõpus lahendada jama, mis oli EKRE-t saatnud septembrist alates ja lahenenud tegelikult veebruari esimestel päevadel, tundub kohatu ja ebavajalik. Seejuures võib tagantjärele targana öelda, et siis, kui juhatus Margus Ojaste ja Mati Jaeski ukse taha saatis, oli osakonnas olukord just lõpuks rööpasse saanud. Nüüd löödi kõik taas uppi.