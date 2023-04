Aktiivne eluviis toetab märkimisväärselt vaimset tervist ja heaolu. Siiski selgub kultuuriministeeriumi 2022. aastal tellitud liikumisuuringu tulemustest, et Eestis on kehaliselt piisavalt aktiivsed vaid umbes 40 protsenti täiskasvanuid ja 25 protsenti lapsi. Sagedasim passiivsuse põhjus on motivatsioonipuudus.