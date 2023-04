Eelmisel nädalal avaldas Euroopa Komisjon aruande, mille põhjal on alust kahtlustada, et keskmiselt 46 protsenti Euroopa Liitu imporditavast ja siin müüdavast meest on võltsitud ehk lisatud on võõrsuhkrut või siirupit. Olukord teeb murelikuks ka Eesti kutselised mesinikud, kes on hakanud tootmist koomale tõmbama.