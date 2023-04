Muuseumisse tuleb külla kirjanik ja stsenarist

Gert Kiiler on sündinud 1974. aastal Viljandis ja elanud siin kogu elu. Peaaegu kogu elu on ta leiva lauale teeninud kirjutamisega. 14 aastat oli ta Sakalas ajakirjanik. 1995. aastast tänaseni on koostanud Sakala huumorikülge Liba-Sakala ning 2004. aastast kirjutanud telesarjade stsenaariume. Neist tuntumad on "Pehmed ja karvased", "ENSV" ja "Lastetuba". "ENSV" sarja tegemisest pani ta kokku raamatu ""ENSV" ja ENSV".