Viljandi pärimusmuusika festivali esinejad on selgunud

Festivali pealik Ando Kiviberg ütles end tundvat erakordselt suurt rõõmu, et 30. festivali puhul on nii palju kõlavaid kavasid üles antud ja on võimalik nautida näiteks Vägilaste südamlikku kingitust – kontserti pärast 12-aastast pausi. "Paabel on samuti üle kuue aasta taas laval ja ootan suure huviga, milliseid rütmi keerdkäike ja harmooniahüppeid nad meile seekord pakuvad," lisas ta.