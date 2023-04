Viljandi linnavalitsus sõlmis lepingu Männimäe trikipargi rajamiseks

"Plats on linnavalitsuse poolt ehituseks valmis lähipäevil, ehitustöödega tuleb töövõtjal alustada hiljemalt 15. mail ning kui kõik läheb plaanipäraselt, peaksid 11. augustist kõik huvilised rulapargis sõita saama," lisas Märtin.

Rulapargi hind on 195 740 eurot, millele lisandub käibemaks. Viljandi linnavalitsus on saanud pargi rajamise projektiks 119 140 eurot toetust meetmest "Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede". Ülejäänud osas rahastatakse projekti linnaeelarvest. Hanke võitnud osaühing Gruuvi Grupp on projekteerinud ja ehitanud ka Tondiraba pargi trikipargi Tallinnas.