Suure-Jaani muusikafestivali korraldajad andsid Andres Mustonenile hundipassi

Hortus Musicus ütles küll koostöö Andres Mustoneniga üles, ent Toobali sõnutsi see praegust olukorda kuidagi enam ei muuda. "Meie esialgne plaan oli tähistada selle kontserdiga muu hulgas Andres Mustoneni juubelit, et Andres Mustonen 70 ja Hortus Musicus 50 ... Aga et kõik läbirääkimised käisid just Mustoneniga, siis otsustasime kontserdi üldse ära jätta. Me ju ka ei tea, milliseks võiksid läbirääkimised kujuneda Hortus Musicusega eraldi, ka näiteks hinna üle, ning kõige lihtsam ja loogilisem tundus olevat praegu see kontsertlihtsalt ära jätta," selgitas Toobal.