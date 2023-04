Mullune võitjameeskond mängib tänavu pronksile

Viljandi Võrkpalliklubi peatreener Tauno Lipp ei salanud, et meel on pärast kaotust mõru. «Aga selline see sport juba kord on ja see on ka põhjus, miks ma sporti ja võrkpalli nii väga armastan: kord oled tipus ja lilledes, teine hetk aga kurvalt mudas,» rääkis ta. «Oluline on aga see, milline sa järgmisel päeval välja näed.»