Juhtkiri ⟩ Sõda ja muusika

Enam kui poole sajandi vanune vanamuusika festival on kindlasti üks Viljandi silmapaistvamaid kultuurilisi maamärke. Festival on raskustest hoolimata hoidnud oma kõrget taset ja head mainet. Eesti vanamuusika käilakuju, võimekas muusik ja hinnatud dirigent Andres Mustonen on selle muusikapeoga seotud olnud algusest peale ja tema ansambel Hortus Musicus on samuti korduvalt sellel üles astunud kõigi vanamuusikaentusiastide rõõmuks. Eeloleva suve festivali kvaliteedis pole põhjust kahelda, aga maine kohta seda enam öelda ei saa.