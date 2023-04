Alates reedest kolme nädala vältel kutsub Clevon väikeinvestoreid üles vahetama börsilt ostetud Clevoni aktsiaid Clevon Investorsi aktsiate vastu. Väikeaktsionäre on ettevõttel 6000 ja nende käes on 12 protsenti ettevõttest. Selleks et Clevon saaks börsilt lahkuda, on tal vaja uude firmasse meelitada vähemalt kaks protsenti väikeinvestorite aktsiatest.