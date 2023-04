Noorte tantsupeo pääsmeta jäi vaid kaks Viljandimaa rühma

Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul saatis XIII noorte tantsupeo kunstiline toimkond pühapäeva õhtul osalemiskutse 559 kollektiivile, kuhu kuulub 8342 tantsijat ja võimlejat. Tavapäraste koolinoorte kollektiivide kõrval osalevad sellel peol pererühmad.



Viljandimaalt osales ülevaatustel 35 rühma, suvel oodatakse Kalevi staadionile neist 29 tantsurühma ja neli võimlemisrühma.

Nagu ütles noorte laulu- ja tantsupeo Viljandimaa kuraator Kai Kannistu, on tulemus suurepärane: kõik tantsurühmad pääsesid peole, koju jääb kaks võimlemisrühma.

"Õpetajad on teinud ära suure töö, nad on jaganud tantsuarmastust oma kollektiividele. Lisaks hästi õpetatud tantsusammudele olid nad näinud vaeva, et rühmadel oleksid kaunid rahvariided ning et neid kantaks õigesti ja väärikalt," rääkis Kannistu.

Viljandimaa kuraator nentis kahjutundega, et Põhja-Sakala vallast ei olnud osalejaid. Teisipäeval tulevad mudilaskooride ettelaulmised ja laulupeole soovib 16 mudilaskoori. "Õnneks tuleb mudilaskoore ettelaulmisele igast Viljandimaa omavalitsusest," märkis Kannistu.

Noorte tantsupeo pealavastaja Agne Kurrikoff-Herman ütles, et tantsupeo eelproovid algasid juba jaanuari keskpaigas ja kestsid märtsi lõpuni. "Väga suur heameel oli näha, et vahepealsed koroona-aastad ei ole noortes tantsuhimu kahandanud ja teadmine, et kohe on tantsupidu, on aidanud lastel ja noortel ka tantsu juurde naasta," lausus ta.