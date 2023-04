"Tervikuna on praegune situatsioon muidugi suur probleem," lausus ta. "Tulevase festivali puhul on aga väga palju seotud Andres Mustoneni isikuga ja praegu midagi muutma hakata oleks sisuliselt võimatu. Koos temaga on sõlmitud paljud rahvusvahelised lepingud ja midagi pole teha. Tulemas on näiteks USA muusikuid, kes on teinud koostööd just temaga. Sama lugu on Gidon Kremeri noortest muusikutest koosneva kammerorkestriga Kremerata Baltica. Nendega on lepingud sõlmitud juba ammu ja kõik on korraldatud kuni majutuseni välja."