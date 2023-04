Viljandi Tuleviku jalgpallimeeskond noppis järjekordse võidu

Järgmine meistrivõistluste kodumäng on Tulevikul nädala pärast.

Senise viie mänguga on Viljandi Tulevik kogunud 10 punkti. Saadud on kolm võitu, üks viik ja üks kaotus. Sellega hoiab meeskond turniiritabelis FC Kuressaare U21 ja Nõmme Kalju FC U21 järel kolmandat kohta. Iseseisvatest klubidest on ta seni kõrgeimal kohal.