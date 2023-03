Sellest, et seal midagi põnevat toimumas on, andis reede, 24. märtsi õhtul aimu juba küünaldega ääristatud sissepääsutee. Kui väljas valitses rõskus ja sadas vihma, siis Villa Dolli ruumid olid soojaks köetud, et pakkuda seal 60-liikmelisele seltskonnale viiekäigulist õhtusööki. Õhtusöögi valmistasid Kolga-Jaani Lions-klubi liikmed, kes soovisid sel moel koguda raha Viljandi valla noorte huvitegevuse toetamiseks ning ühtlasi kostitada kutsetega saabuvaid külalisi maitseelamustega ja pakkuda neile erilises atmosfääris positiivset šokki.