Kui panna faktid üksteise järel ritta, vaadata, kui palju on Leie koolis õpilasi, kui palju peab vald selle tegevuseks raha andma, kui suur on see summa võrreldes teistele valla koolidele antavatega ning millist remonti see üks Eesti uuemaid maakoole vajaks, siis terve mõistusega ei saakski otsustada teisiti kui kool sulgeda. Eriti kui sa oled suure valla volikogu liige ja saad aru, et üht piirkonda doteeritakse teise arvelt liiga palju.