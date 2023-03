Nädala süüdistus ⟩ Omastajad, kes pole midagi omastanud

Juurakaugele inimesele, kelle teadmised seadustest piirduvad suuresti sellega, et «Ära valeta, ära varasta, ära löö ega tapa», jääb see kõik kaunikesti hämaraks. Kui süveneda, on muidugi arusaadav, et COVID-i mõju toetusmeetmena mõeldud riiklike laenude jagamine käis prokuratuuri arvates nõudeid ja tingimusi teadlikult eirates ning seega võisid laenud minna ettevõtetele, kes sugugi tuge ega abi ei vajanud. Kui see kinnitust leiab, on halvasti, sest võib täiesti nõus olla seisukohaga, et riigi ehk meie kõigi raha kasutamine peab olema läbinisti aus ja korrektne, läbipaistev ja selge nagu allikavesi. Eks kohus otsusta ja selles küsimuses pole mõtet väga kaugele ette rutata.