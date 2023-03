Nädala kutse ⟩ Sõeluuring, kuhu minna ei taheta

Eesti on emakakaelavähi esinemissageduse poolest Euroopas esirinnas, kuid sõel­uuringu kutset kasutavad ära vähesed naised, hoolimata sellest, et uuringu käigus avastatakse võimalikud rakumuutused varakult, enne nende vähiks arenemist. Viljandlannadest jätavad kutsele reageerimata rohkem kui pooled ning see on juba muret tekitav. Siinkohal ei saa süüdistada ka aegade või arstide nappust, sest seda kahtlustades otsustasin asja kontrollida. Aegu maakonnas jagub ja vastuvõtule saab kiiresti. Endalgi istub see kutse postkastis ja digiloos ning ma ei ole sellele reageerinud – nii oli kontrollimine lihtne ...