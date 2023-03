Riik soovib teada, mis plaanid on Viljandi linnal riigile kuuluva Leola tänav 59 kinnisasjaga, mis on üldplaneeringus kirjas korterelamumaana, kuid mida kasutatakse praegu aiamaana, ning on valmis andma selle linnale tasuta, kui on kavas seal aiapidamist jätkata.