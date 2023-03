Lauri Lest avaldas 24. novembril oma teise albumi «Affect/Reflect» (eesti keeles «Mõjutused/Peegeldused»), millelt leiab üheksa süntesaatoritel valminud instrumentaal­lugu. Sel albumil jätkab Lest minimalistliku ja atmosfäärilise helikeele viljelemist. Album on osaliselt valminud tema õppimise ajal Eesti kunstiakadeemias ning selle kujundusel näeb peeglikildudest maski, mis on valminud koolitööna kunstnik Laura Põllu juhendamisel.