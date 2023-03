Tegusa fotoperekonna kümned tuhanded kaadrid

Jaan Riet (1873–1952) on kahtlemata tuntuim Viljandi fotograaf. Ta on talletanud Viljandi ajalugu XIX sajandi lõpust XX sajandi keskpaigani. Kui vahel kipub näituse koostamisel probleemiks kujunema, et materjali on vähevõitu, siis sedakorda sellist muret polnud. Riet pidas oma fotode üle hoolikalt arvestust. Tema 13 registreerimisraamatust selgub, et aastatel 1896–1948 valmis 79 386 ülesvõtet.