Kultuuriakadeemias saab õppida uuel erialal, mis võitleb ületarbimisega

Kultuuriakadeemia pärandtehnoloogia õppekava programmijuhi Ave Matsini sõnul on eriala arendamise lähtekohaks arusaam, et tarbimise kasv ei saa jätkuda, sest Maa ressursid ei ole piiritud. "Ületarbimine ja raiskamine halvendavad meie elukeskkonda ning süvendavad kliimakriisi. Selle pidurdamiseks on vaja vastutustundlikku ja teadlikku käitumist, mille loomulik osa on tarbimise aeglustamine ja vähendamine," rääkis ta.