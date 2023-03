"Ega me rõõmsad ei ole küll. Ikka mõtlikud ja kurvad," nentis Leie kooli majaperenaine Velve Liiv reede hommikul. "Nii minul kui mõnel õpetajal on pisar silmis."

Liiv sai sulgemisotsusest teada neljapäeva õhtul, kui vaatas vallavolikogu istungi ülekannet. "Otsus otsuseks, aga ikka kurb on. Edasi on vaja ju olla ja elada. Ikkagi on praegu ebatäpsus selles suhtes, et kui sa ei võta vastu valla pakutavat tööd, kas siis on võimalus, et koondatakse."