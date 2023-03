Lauatenniseliidu juhatuse esimehe Priit Lehtlaane sõnul võib seda turniiri pidada Eesti lauatennise võistlusaasta kroonijuveeliks. «Osales sisuliselt kogu Eesti paremik, parimad said end parimate vastu proovile panna ning nooremad ammutada motivatsiooni tuleviku jaoks. Eriti pakubki rõõmu, kui näed, et uus noor põlvkond mängijaid on jõudsalt peale kasvamas,» lausus ta.