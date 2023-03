RAHA ei ole. Seda lauset on viimasel ajal meedias palju kuulda olnud nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi rahakoti kohta. Juttu on olnud maksude tõstmisest, kuid reaalsemalt kõlavad jutud kärbete tegemisest. Suuremaid arvutusi tegematagi on selge, et majanduslikult on efektiivsem osutada teenuseid kohas, kus on rohkem tarbijaid. Regionaalse arengu seisukohast pole aga jätkusuutlik niimoodi käituda.