Jah, eks kõrged palgad, hüvitised ning lisa- ja lahkumistasud tekita alati pahurust, eriti kui tegu on mõne riigiasutuse töötajatega. Osa sellest pahurusest on alusetu, sest kui inimlik «Tahaks ise ka!» mõte kõrvale heita, tuleb tunnistada: kõrge palk on ette nähtud selleks, et meelitada riiklikult olulistele kohtadele võimalikult kompetentseid ja võimekaid inimesi, ning see tähendab, et konkureerida tuleb erafirmade pakutava palgatasemega. Arvesse tuleb võtta ka vastutust, suurt töökoormust ja avalikkuse kõrgendatud tähelepanu.