«Nõukogude võimud matsid pärast sõda ümber need hukatud, keda nad tahtsid või suutsid üles leida, ja tegid Huntaugule matmispaiga,» märkis uuringu autor, sõjamuuseumi arheoloog Arnold Unt. «Aasta hiljem püstitatud obeliski asupaigas oli siis liigendatud talupõld, mis on nii mahalaskmisteks kui ühishaudadeks mitmel põhjusel välistatud koht. Hoolimata sellest kuulutati, et sinna on maetud lausa 16 000 hukatut. See on isegi Nõukogude valede metsas silmatorkav mastimänd.»