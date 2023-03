"Juhtus see, mida võis natuke oodata," ütles Viljandi Võrkpalliklubi meeskonna peatreener Tauno Lipp, pidades silmas laupäeval Viljandi spordihoones asetleidnud Eesti esiliiga poolfinaalseeria esimest mängu, milles meeskonnal tuli BMF/Rakvere Võrkpalliklubi 3:1 paremust tunnistada. Aga et poolfinaalis mängitakse kahe võiduni, pole veel midagi katki. Korduskohtumine on 1. aprillil Rakveres.