Raassilla keskus toob maakonda uut motohoogu

Raassillas on nüüd võimalik korraldada nii Eesti kui rahvusvahelisi meistrivõistlusi rallikrossis, supermotos ja driftis ning keskus pakub ka uusi töökohti ja mootorispordivõimalusi.

Keskuse esindaja Peeter Peek nentis, et ametikohti toob keskus piirkonda juurde kuus, millest osa on juba täidetud ja osa konkurss käib.

Uute motospordivõimaluste kohta ütles ta, et üks, mida siin varem ei saanud ja mida nüüd hakkab saama, on supermoto. "See on lihtsalt öeldes krossitsikkel tänavasõidu rehvidega," selgitas ta.



Samuti tuleb Viljandimaale kardisõiduvõimalus. Peegi sõnul on masinate hange lõppenud, kuid et nende valmimisaeg on kuus kuud, saab kardisõitu pakkuma hakata tõenäoliselt juuli lõpust.

Raassilla raja ümberehitustööd algasid mullu mais ja nüüdseks on sellest saanud Eesti moodsaim rallikrossirada. Pinnakate on niisuguse koostisega, et see hooldust ei vaja. Raja pikkus on 987 ja minimaalne laius 10 meetrit.

Lisaks on Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Viljandi valla toel valminud keskuses pandud suurt rõhku turvalisusele ja publiku mugavusele.

Keskus toob Peegi sõnul piirkonda nii Eesti kui ka naaberriikide mootorispordihuvilisi, pakkudes uut tüüpi meelelahutust ja aidates kaasa piirkonna majandusele. "Meie eesmärk on pakkuda kõigile võimalust sõita erinevate autodega rallikrossi- ja driftirajal, nautides mitmekülgset mootorispordi maailma," lausus ta ning lisas, et kõige selle nimel on pingutatud seitse aastat.