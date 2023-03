Tänavune Mulgi pidu peetakse Sooglemäel

Mulgimeelse perepäeva täidavad hulga kollektiivide esinemised kultuuripesades, laadamelu, lõbusad mõõduvõtmised ning kulminatsioonina Mulgimaa lauljate ja tantsijate kontsertetendus. Peo lõpetab simman.

Seekordne pidu on eelmistest mõnevõrra erinev ning peolised saavad mulgi kultuuriga tutvust teha eriti lähedalt. Päeva esimene pool on täidetud minikontsertide ja ülesastumistega, millest mõnes on võimalik kõigil kaasa lüüa ja kus saab selgeks õppida mõne vahva Mulgi tantsu või nalja.

Nagu ütles peo loovjuht Priit Oks, on Mulgi pidu mulgi kultuuripärandi hoidmise ja uuendamise mootor. "Tänavune pealkiri "Midrilinnu pesa" tuleneb samuti mulgi kultuurist: midrilind tähendab ime- ja hingelindu, kes on toeks keerulistel aegadel ning kelle peale võib alati loota," lausus ta ja nentis, et praegusel ajal kulub meile kõigile üks midrilind ära.

Pesa sümboliseerib Oksa sõnul tänavust uuendust – kultuuripesade programmi. Mulgimaa kollektiivide loodud kultuuripesad annavad peolistele võimaluse ninapidi kultuuri loomise juures olla ja selles kaasa lüüa.

Kontsertetendus annab pärimuslikule mulgi kultuurile uue kuue ning laval näeb tantsijaid, lauljaid, soliste ja rahvamuusika orkestrit. Etendus jutustab loo lootusest, armastusest ja toetusest, mida annavad ja vajavad nii meie enda pereliikmed kui ka inimesed, kes elavad meiega ühises kultuuriruumis. Kontsertetenduse tantsujuhid on Valdeko Kalamees ja Ulvi Riitsalu, muusikajuht Liisi Toomsalu, rahvamuusikajuht Thea Leitmaa ja loovjuht Priit Oks.