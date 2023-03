Kõigepealt kahtlemata nördimusega: kas tõepoolest oleme nüüd sealmaal, et vargus on sisuliselt sama, mis on vales kohas üle tee minek? Nii et kui seda politseiniku vaateväljas teed, siis saad väikese trahvi? See oleks muidugi asjaolude meelevaldne tõlgendamine, aga ega see tõest väga kaugele jää.