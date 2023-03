Põhja-Sakala vald alustab uut õppeaastat kolme lasteaiarühma võrra rikkamana

Nagu ütles Põhja-Sakala abivallavanem Kaie Toobal, pole selles, et Võhma kool ja lasteaed praegu personali otsivad, midagi tavapäratut. «Kevadel otsivad kõik haridusasutused endale personali, sest on neid, kellel on aastane leping või kes ei vasta kvalifikatsiooninõuetele, ja nendele kohtadele tuleb uuesti konkurss korraldada.»