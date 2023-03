Suislepa mõis on 2016. aasta suvest olnud hoonestusõiguslepinguga mittetulundusühingu käes, kes pole aga täitnud lepinguga pandud investeerimiskohustust.

Viljandi vallaga kohut käinud vallavolikogu liige Kairi Kärner halduskohtus õigust ei saanud, aga talle on veel järgmise kolme aasta jooksul avatud maakohtu uks. Vaidlusteema on Suislepa mõisakompleks, mille hoonestusõiguse on volikogu otsustanud endale tagasi võtta.