Juhtivprokurör Kairi Kaldoja ja politseijuht Margus Sass nentisid, et peaprokuröri juhise mõte tuleneb arusaamast, et ööpäevas on 24 tundi ning selle inimeste hulgaga, kes politseis ja prokuratuuris ametis on, ei ole võimalik kõiki kriminaalasju lõpuni lahendada.

Foto: Marko Saarm