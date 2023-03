Võimalik, et kuuse-käbitiksik kasvab kenasti igal aastal, aga kuna ta on tilluke ja tume, ei pane enamik meist teda tähele. Või kui ka paneb, ei tule tavaline loodusesõber selle peale, et tegu on seenega, mille kohta pole mükoloogidel isegi ühtki Eestis tehtud fotot.