«Oleme mõelnud seda õhtut kahes võtmes. Ühelt poolt tahame pakkuda meelelahutuslikku haridusvormi, kus saab läbi valu või rõõmu õppida: kui näiteks ollakse oma elus sellises kohas, et tarvis on teha muudatusi, või siis inspireerib suunda muutma keegi, kelle looga saab ennast samastada,» rääkis klubi üks asutajaid Marek Naaris. «Teisalt tahame julgustada inimesi ennast selle teemaga kurssi viima ja harima, sest see on kõigile elus oluline.»