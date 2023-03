Järjekordne petuskeem sotsiaalmeedias: ostjat teesklejad õngitsevad Omniva libalehega müüjate pangakonto andmeid

Tetsmann edastas Facebookis üleskutse olla tähelepanelik ja ettevaatlik neil, kes kasutavad asjade müümiseks Facebooki Marketplace'i-nimelist keskkonda. Tema sõnutsi on politseisse laekunud teateid, et müügikuulutusele on reageerinud väidetav ostja, kes on soovinud oma kinnitusel tehingut teha ja pakki Omniva pakiautomaati tellida. "Tegelikult saadab ta teile õngitsuslehe aadressi, kus palutakse teil sisestada oma andmed ja PIN-koodid, misjärel teie pangakonto tühjendatakse."