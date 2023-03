Vabadussõjas langenute mälestussammas ootab tuhmistamist ja viimaseid annetusi

Vabadussamba taastamiseks on juba pikka aega toetusi korjatud ning linnavalitsus saatis laiali meeldetuletuse, et kes soovib veel oma panuse anda, saab seda eeloleva poolteise kuu jooksul teha. "Seisame ajaloolise sündmuse lävel, sest juba 23. juunil avame Viljandis mälestussamba vabadussõjas langenute mälestuseks," nentis linnavolikogu esimees Helmen Kütt pressiteate vahendusel. "Igal soovijal on võimalus anda oma osa ja panus mälestussamba taastamisse ja olla ka jäädvustatud nimeliselt. Iga toetus loeb ja sestap kutsungi seda võimalust kasutama!"

Linn ootab annetusi 15. maini ning siis avaldatakse annetajate nimekiri teoses "Viljandimaa Vabadussammas", mille koostaja ja kirjutaja on Jaak Pihlak.

Kolmapäeval nentis Pihlak, et tööde juures pole mingeid tõrkeid ega takistusi ette tulnud. "Ma pean ütlema, et see, mida teevad Tiiu Kirsipuu ja Ivan Zubaka, on täiesti imeline. Nad on ikka tõelised kujurid," kiitis ta kahte pronksist kujurühma loovaid skulptoreid. "Ma olen sada protsenti kindel, et saame väga ilusa ja väga kvaliteetse mälestussamba siia Viljandisse."