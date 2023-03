Pinget jagus saali juba enne mängu, sest Viljandi HC läks veerandfinaalseeria teisele kohtumisele SK Tapa / N. R. Energy meeskonnaga vastu kahepunktilises kaotusseisus, nii et poolfinaali pääsemiseks vajas ta vähemalt kolmeväravalist võitu. Ning olgugi et kogu mäng sisuliselt sellise vahega Viljandi HC kasuks kulges, kulmineerus see seitsme meetri visetega, sest vastased suutsid koondskoori viimastel sekunditel viigistada.