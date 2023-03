On oluline, et riik ulataks abikäe, et igas Eestimaa paigas oleks kättesaadav kodulähedane haridus. Vähetähtis ei ole ka see, et just kohaliku kooli olemasolu on aidanud paljudel peredel maale kolida. Kuid pidev hirm kooli sulgemise ees on piirkonna arengut pidurdav ja tekitab ebakindlust tulevikus maale elama kolida soovivate elanike seas.